Bollo auto in Sicilia, nuove agevolazioni: “Misure per famiglie e imprese”

L'annunzio del presidente Schifani: tutti gli incentivi

PALERMO – Entrano pienamente in vigore le nuove agevolazioni sulla tassa automobilistica previste dalla legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028. A comunicarlo è il presidente della Regione Renato Schifani, che ha confermato l’operatività degli incentivi destinati a imprese, famiglie ed enti del terzo settore.

Le misure prevedono una riduzione del 25% del bollo auto per i veicoli di nuova immatricolazione delle imprese con un parco superiore a dieci mezzi, oltre all’esenzione totale per i veicoli a basse o zero emissioni, tra cui elettrici, ibridi plug-in, LNG, BioLNG, full hybrid e idrogeno. Agevolazioni anche per gli enti no profit iscritti al RUNTS e proroga dell’esenzione per le associazioni di volontariato e di protezione civile.

“Gli incentivi fanno parte di un pacchetto di interventi che coniuga attrazione di nuovi capitali e attenzione al sociale”, ha spiegato Schifani, sottolineando anche l’obiettivo di stimolare il rinnovo del parco auto verso soluzioni ecologiche. Le misure sono state rese operative con la pubblicazione del decreto del dipartimento regionale delle Finanze e dei modelli per la presentazione delle istanze agli uffici ACI sul territorio.

L’assessore all’Economia Alessandro Dagnino ha parlato di una “leva fiscale virtuosa” per attrarre imprese in Sicilia, soprattutto nel settore del noleggio, puntando a generare nuovi investimenti e maggiore presenza produttiva sull’isola.