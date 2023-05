Bologna, omicidio in centro nella notte: uomo ucciso a coltellate

Le indagini sono condotte dalla polizia che avrebbe già individuato l'assassino

VIA DEL BORGO DI SAN PIETRO

BOLOGNA – A Bologna un uomo è stato ucciso la scorsa notte in un appartamento in via del Borgo di San Pietro, nel centro città, con ogni probabilità con dei colpi di coltello.

Si tratta di un tunisino che aveva circa 40 anni. La chiamata alla polizia è arrivata intorno all’una: le indagini sono affidate alla squadra mobile, che ritiene di aver individuato il responsabile, probabilmente un uomo italiano.

“Non ho sentito niente – racconta una vicina di casa al quotidino Il Resto del Carlino – ma mia mamma stavo tornando intorno all’una e ha trovato un gran trambusto. I poliziotti le hanno detto che non poteva prendere l’ascensore e l’hanno accompagnata a casa”.