Bolognetta, demolito un immobile abusivo in contrada Pigna Casaga

I commissari straordinari: un importante segnale di ripristino della legalità

1' DI LETTURA

BOLOGNETTA – Iniziate a Bolognetta le operazioni di demolizione di un immobile abusivo in contrada Pigna Casaga, acquisito al patrimonio del Comune di Bolognetta a marzo del 2015. L’ordinanza di sgombero, sebbene correttamente notificata ai proprietari, autori dell’abuso, non è stata impugnata.

La demolizione è stata realizzata con fondi a valere per il 50% sul bilancio comunale 2022 e per il restante 50% sul Fondo per la demolizione delle opere abusive.

“L’attività intrapresa – si legge in una nota del Comune guidato dai commissari Rosa Inzerilli, Giuseppina Addelfio e Antonietta Maria Manzo – rappresenta un importante segnale di ripristino della legalità abusata, utile anche a ridurre elementi di rischio per la sicurezza del territorio comunale, soprattutto in aree decentrate se non addirittura degradate”.