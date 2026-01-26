Bolognetta, protesta degli agricoltori contro l’accordo Mecosur

La manifestazione di Agrisat: a rischio la salute dei consumatori

PALERMO – Agricoltori e trattori manifestano questa mattina al bivio di Bolognetta (Palermo) contro l’accordo Mercosur che potrebbe avere effetti negativi sulle filiere agroalimentari italiane. In particolare, gli agricoltori sottolineano che nei prodotti agroalimentari provenienti dai Paesi del Mercosur, è autorizzato l’utilizzo di molti pesticidi pericolosi giustamente vietati nei 27 Stati dell’Ue, con il rischio che possano arrivare sulle nostre tavole attraverso le importazioni, che rappresentano una parte rilevante degli scambi commerciali con il Sud America.

“Siamo qui al bivio di Bolognetta per manifestare contro questo accordo Mercosur che è palesemente danneggia la salute dei consumatori europei. L’Europa ha pensato bene di svendere l’agricoltura europea a favore delle aziende industriali e delle aziende farmaceutiche. I prodotti che provengono dal Sudamerica sono letali per la salute umana. Poiché li utilizzano prodotti fitosanitari ormai vietati da oltre quarant’anni nei terreni europei – dice Franco Calderone rappresentante degli agricoltori dell’associazione Agrisat -. Quindi la politica europea si sta assumendo l’onere, la responsabilità di pregiudicare la buona salute umana. A favore degli scambi commerciali che prediligono la metalmeccanica o farmaceutica. Gli agricoltori si ribellano a questo stato di cose, ma si dovranno ribellarsi anche i consumatori. Pensate ai figli, pensate a voi stessi e aiutate noi di Agrisat a portare avanti questo nuovo percorso che vede coinvolte tutte le fasce e gli strati sociali”.