 Bomba d'acqua a Taormina: all'ingresso alla funivia crolla un albero
Bomba d’acqua a Taormina: albero crolla all’ingresso della funivia

Allagamenti anche nella frazione di Trappitello
MALTEMPO
di
TAORMINA – Bomba d’acqua a Taormina. Al momento la via Luigi Pirandello risulta chiusa al transito a seguito della caduta di rami di un antico cipresso nei pressi dell’ingresso, a monte della funivia che collega il centro storico con la frazione marina di Mazzaró.

Allagamenti a Trappitello

Criticitá si sono registrate anche nella frazione di Trappitello dove si è allagata nuovamente la via Arancio. Sulla via Francavilla della principale frazione si sono registrati danni lievi al manto stradale. La Protezione civile di Giardini Naxos ha raccomandato prudenza agli automobilisti a causa dell’ennesimo allagamento della Statale in corrispondenza di contrada Pallio. È in corso il monitoraggio delle forze dell’ordine per verificare eventuali altri danni.

