La decisione. Cosa cambia

Tra il 2 e il 6 aprile, in occasione della Pasqua, i bonifici bancari ordinari avranno una pausa di quattro giorni. Non è un imprevisto, né un evento di cui preoccuparsi. Si tratta di una sospensione programmata del sistema europeo che gestisce questi pagamenti: la piattaforma Target2.

Bonifici bloccati: pausa pianificata

L’interruzione è stata pianificata proprio in concomitanza con le festività pasquali e comporterà un rallentamento temporaneo degli accrediti, che riprenderanno regolarmente dal 7 aprile.

Cosa succede ad accrediti, stipendi, pensioni

Ovviamente, la sospensione di Target2 avrà una influenza di accrediti di stipendi e pensioni programmati in quei giorni. Tutti i movimenti verranno nuovamente elaborati a partire dal 7 aprile.

Cosa ‘funzionerà’ durante il blocco dei bonifici

Due elementi rimarranno operativi: i giroconti e bonifici tra conti della stessa banca e i bonifici istantanei, gestiti dalla piattaforma Tips.

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