Bonus caro mutui, Castiglione: “Il governo regionale trovi le risorse”

Servono più fondi

PALERMO – “Ci sono tantissimi siciliani in difficoltà. Chiediamo, dunque, al governatore Renato Schifani e all’assessore Marco Falcone di trovare, prima possibile, tutte le risorse necessarie a far fronte a coprire le numerosissime richieste per il bonus sul caro mutui”. Lo ha detto capogruppo Mpa all’Assemblea Regionale, Giuseppe Castiglione.

Castiglione è intervenuto assieme ai colleghi deputati Giuseppe Lombardo e Giuseppe Carta, sul superamento del budget fissato per il bonus caro-mutui istituito dalla regione per mitigare l’aumento dei tassi di interesse. “Per far fronte alle oltre 32 mila domande giunte alla piattaforma dell’Irfis – prosegue Castiglione – servono più risorse rispetto ai 50 milioni di euro stanziati dal governo per la misura votata dall’Ars”.

Le risorse necessarie

“Siamo certi che l’assessore all’economia Falcone non lascerà nulla al caso e farà in modo di trovare le risorse necessarie per venire incontro a tutti i siciliani che vivono un momento di difficoltà – conclude – e che hanno acceso un mutuo pluriennale per l’acquisto della prima casa”.