Bonus Energia Sicilia, riprogrammati 14 milioni per mille imprese in più

L'assessore Tamajo: "Intervento per ripristinare fiducia"

PALERMO – L’assessorato regionale alle Attività produttive ha annunciato la riprogrammazione dei fondi destinati all’erogazione del Bonus Energia, stanziando complessivamente 12,5 milioni di euro provenienti dalle risorse del Poc Sicilia. Questa misura permetterà di erogare il contributo a oltre 450 aziende siciliane che avevano già presentato domanda ma erano rimaste in attesa a causa dell’insufficienza dei fondi iniziali.

A queste si aggiungeranno più di 500 imprese di dimensioni minori che, grazie a un’ulteriore integrazione di 1,2 milioni di euro, potranno beneficiare del sostegno previsto.

Tamajo: “Intervento per ripristinare liquidità”

L’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, ha commentato: “Il Bonus Energia è stato concepito per supportare le imprese siciliane in una fase delicata, segnata dalle conseguenze economiche della pandemia e dall’incremento dei costi energetici innescato dal conflitto in Ucraina.”

“Si tratta di un intervento tangibile volto a ripristinare liquidità e fiducia nel tessuto produttivo dell’Isola. Con questa iniziativa, il governo Schifani porta a termine un percorso che molte aziende attendevano.”

“Era nostro dovere – prosegue Tamajo – dare seguito agli impegni assunti e non lasciare indietro nessuno. Abbiamo operato con serietà e responsabilità per reperire le risorse e sbloccare una situazione che gravava su centinaia di realtà produttive.”

“Segnale inequivocabile”

“Oggi lanciamo un segnale inequivocabile – dice ancora Tamajo – la Regione è presente, ascolta e agisce. Le aziende siciliane non cercano assistenzialismo, ma opportunità. E noi stiamo creando le premesse affinché possano continuare a investire, generare occupazione e produrre valore.”

“Dalle difficoltà si esce con determinazione, ma anche con il supporto delle istituzioni. Questo è il significato del nostro impegno quotidiano”.

Albanese: “Riprogrammazione risorse è grande segnale di attenzione”

“La riprogrammazione dei fondi per l’erogazione del cosiddetto ‘Bonus Energia’, con uno stanziamento di 12,5 milioni a valere sulle risorse del Poc Sicilia è una buona notizia ed un segnale di grande attenzione per le oltre 450 aziende siciliane che avevano richiesto il contributo”.

Lo dice Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo Enna, che esprime apprezzamento per il provvedimento che viene incontro alle aziende.

“La mancanza di risorse aveva lasciato in attesa numerose imprese dell’Isola – sottolinea Albanese –, oggi grazie alla sensibilità del governo Schifani e dell’assessore Tamajo si dà un segnale di supporto concreto al mondo produttivo, che ha bisogno di fiducia anche per creare occupazione, in un particolare periodo storico segnato anche dagli eventi bellici tra Russia ed Ucraina”, conclude Albanese.