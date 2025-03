Bonus luce, 200 euro per 8 milioni di persone ma potrebbero essere di più

Il governo stanzierà oltre un miliardo di euro

ROMA – Il Governo ha approvato un contributo che permetterà di alleggerire il costo delle bollette per numerose famiglie italiane.

Il decreto-legge 28 febbraio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio, introduce un bonus di 200 euro sulle forniture di energia elettrica per le famiglie che hanno un ISEE fino a 25.000 euro.

Il nuovo bonus energetico interesserà circa 8 milioni di famiglie, con uno stanziamento di 1,6 miliardi di euro.

A chi spetta il bonus luce

La misura prevede due modalità di erogazione: per le famiglie che hanno ISEE fino a 9.530 euro (che sale a 15.000 euro per nuclei con tre figli e a 20.000 euro per quelli con almeno quattro figli), il contributo di 200 euro si aggiungerà al bonus sociale già percepito. Queste famiglie riceveranno, dunque, sia lo sconto ordinario sulla bolletta della luce sia il nuovo contributo straordinario. Invece, le famiglie con ISEE tra 9.530 e 25.000 euro vedranno riconosciuto esclusivamente il bonus di 200 euro.

Come avere il bonus luce

Per usufruire del bonus non sarà necessario presentare domanda perché il contributo sarà direttamente applicato alla bolletta, come avviene già per i bonus sociali.

L’unico requisito è aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica per ottenere l’attestazione ISEE aggiornata. Il contributo sarà riconosciuto nel secondo trimestre 2025 per chi ha già presentato l’ISEE e nel primo trimestre utile in caso di nuova presentazione.

