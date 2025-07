Bonus nuovi nati, novità per la presentazione delle domande

L'annuncio dell'Inps

ROMA – Esteso il termine per la presentazione delle domande per il Bonus nuovi nati. Ne dà notizia l’Inps, che eroga il bonus previsto dalla legge 30 dicembre 2024. Il termine per presentare la domanda è stato esteso da 60 a 120 giorni dalla data dell’evento (nascita o ingresso in famiglia del minore), offrendo alle famiglie più tempo per completare la procedura.

Più tempo per chiedere il Bonus nuovi nati

Per le famiglie con eventi avvenuti dall’1 gennaio al 24 maggio 2025, che non hanno ancora presentato domanda entro i precedenti 60 giorni, è prevista una finestra di recupero: sarà possibile presentare la richiesta entro il 22 settembre 2025.

Che cos’è il Bonus nuovi nati

Il Bonus nuovi nati è un contributo economico di 1.000 euro, destinato alle famiglie, per sostenere le spese legate all’arrivo di un nuovo bambino, sia per nascita che attraverso adozione o affidamento.