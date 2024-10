Il ministero cerca le coperture

ROMA – Il governo Meloni lavora per garantire un altro anno di bonus ristrutturazioni al 50%. Gli uffici del ministero dell’Economia sono a lavoro L’agevolazione fiscale, al momento, dovrebbe scendere al 36% a partire da gennaio.

Bonus ristrutturazioni e il resto, si cercano i soldi

Ma i dossier allo studio in queste ore sono molti. Si avvicina infatti la settimana decisiva per il varo della prossima legge di Bilancio. E mentre sul fronte delle misure l’elenco è già abbozzato, si lavora a chiudere il quadro delle coperture, con l’obiettivo di mobilitare una cifra vicina ai 25 miliardi.

La tabella di marcia della legge di bilancio

La tabella di marcia è serrata. Entro il 15 ottobre il governo deve inviare a Bruxelles il Documento programmatico di bilancio, lo scheletro della manovra. E il varo in Consiglio dei ministri arriverà sul filo di lana, nella serata di martedì (dopo le 20, terminate le comunicazioni della premier alle Camere in vista del Consiglio europeo).

La riunione, inizialmente prevista lunedì, è poi slittata, per la necessità, spiegano fonti di governo, di ulteriore tempo per mettere a punto il Dpb. La manovra è poi attesa entro il 20 in Parlamento.