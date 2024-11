Bonus tredicesima: a chi spetta e di quanto sarà l’aumento

Quali sono i requisiti per accedere all'agevolazione

Anche per il 2024 torna il tanto atteso bonus tredicesima, una somma di 154,94 euro che si aggiunge all’importo della tredicesima ordinaria e viene erogata dall’INPS. Questa misura riguarda circa 400.000 pensionati e pensionate con pensioni basse, che rispettano specifici requisiti di reddito annuale. Il pagamento è previsto per il 2 dicembre, in concomitanza con la pensione mensile di dicembre e la tredicesima.

Chi ha diritto al Bonus Tredicesima 2024?

Il bonus tredicesima 2024 è destinato ai titolari di pensioni che non superano determinate soglie di reddito. I limiti, calcolati annualmente, si riferiscono sia al reddito individuale sia al reddito coniugale. Per il 2024, le soglie reddituali stabilite dall’INPS sono:

Pensione individuale annua inferiore a 7.781,93 euro

Reddito individuale complessivo sotto gli 11.672,90 euro

Reddito coniugale totale non superiore a 23.345,79 euro

Questi requisiti devono essere verificati tenendo conto sia delle pensioni italiane sia di eventuali pro-rata esteri.

Come funziona il pagamento del bonus tredicesima?

L’importo aggiuntivo di 154,94 euro viene accreditato automaticamente dall’INPS, senza bisogno di presentare alcuna domanda. Il bonus viene erogato nello stesso giorno della pensione di dicembre, ossia il 2 dicembre 2024, sia per chi riceve la pensione tramite banche sia tramite Poste Italiane. Il cedolino della pensione di dicembre mostrerà i dettagli relativi alla pensione mensile, alla tredicesima ordinaria e al bonus aggiuntivo.

Esclusioni e categorie non ammesse

Non tutti i pensionati possono accedere al bonus tredicesima 2024. Sono esclusi coloro che percepiscono pensioni in regime di cumulo, prestazioni come l’invalidità civile e l’Ape Sociale, oltre a specifiche categorie di pensioni supplementari, detassate o con pagamento localizzato presso strutture territoriali. Anche le pensioni con importo mensile di dicembre pari a zero o quelle eliminate sono escluse.

Il bonus tredicesima rappresenta un importante supporto economico per le fasce più deboli della popolazione. La misura, introdotta dall’articolo 70, comma 7, della legge n. 388 del 2000, rimane invariata negli anni e continua a rappresentare un aiuto concreto per affrontare le spese di fine anno.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il messaggio INPS numero 3821 del 15 novembre 2024, dove sono riportate tutte le specifiche e le modalità di pagamento del bonus tredicesima 2024.

