Boom delle piccole e medie imprese in Sicilia nel 2022

Resta alto il costo del debito, sopra la media italiana e sopra quella del Sud

La Sicilia è tra le regioni italiane – con Molise, Puglia e Calabria – che registra il maggiore aumento di pmi nel 2022. Il dato +7,2% è superiore alla media italiana, e alla media del Nord, del Centro e del Mezzogiorno. Resta alto il costo del debito, sopra la media italiana e sopra quella del Sud.

Sul fronte del valore delle imprese calcolato dagli indicatori di bilancio, il Roe (la redditività del capitale proprio di ogni azienda) non ha subito alcuna variazione dal 2021 al 2022 per la media delle imprese in Sicilia. Il dato è positivo se si guarda al confronto con le medie delle altre aree del Paese.

Il Roe delle imprese diminuisce nella media italiana e anche nelle grandi aree: Mezzogiorno, Centro e Nord.

Albanese (Confindustria): “Stiamo lentamente uscendo dall’emergenza”

“Stiamo lentamente uscendo dall’emergenza, ma se vogliamo colmare il divario strutturale tra Nord e Sud è necessario un rilancio a livello di sistema Paese – dice Alessandro Albanese, presidente di Confindustria Sicilia – Occorre una spesa efficace ed efficiente, solo così il Pnrr rappresenterà per noi un’occasione storica”.

“Purtroppo – aggiunge Albanese – è passato un altro anno senza grandi passi avanti nella sua messa a terra. Fondamentale e strategica sarà la politica di coesione, leva utile per scongiurare il rischio di aumentare le distanze. E poi, bisogna potenziare gli strumenti a supporto delle imprese per affrontare i costi delle trasformazioni green e digitale. Occorre farlo, e farlo adesso”.