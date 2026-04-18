Borgo Santa Rita, il parroco si mette a riparare il manto stradale

La curiosa storia dal piccolo centro del Nisseno

CALTANISSETTA – Ha deciso di intervenire personalmente per riparare le buche della strada comunale che conduce al borgo Santa Rita, a pochi chilometri da Caltanissetta, dopo le segnalazioni ricevute da fedeli e residenti. Protagonista è il parroco padre Carmelo Carvello, che nei giorni scorsi ha iniziato a sistemare il manto stradale.

Il borgo conta una decina di abitanti, ma è frequentato anche da visitatori, attratti dalle attività agricole e dai prodotti locali. La messa viene celebrata in un capannone utilizzato anche per il ricovero di mezzi agricoli.

“La motivazione del mio intervento è pastorale e civile, non di protesta – spiega il sacerdote – tanti fedeli mi hanno segnalato la difficoltà di raggiungere il borgo, ma ci sono anche residenti che percorrono questa strada più volte al giorno per esigenze familiari e scolastiche”.

Il parroco racconta di diversi disagi legati alle condizioni dell’asfalto. “Una famiglia – afferma – ha sostenuto una spesa di mille euro per danni all’auto causati dalle buche. In molti hanno bucato gli pneumatici e anche le attività della zona registrano meno clienti. Quando fare la carità diventa un rischio, è il momento della carità. So che potrei incorrere in una multa – conclude padre Carvello – ma voglio essere vicino alla mia comunità. Ho iniziato e andrò avanti poco alla volta”.