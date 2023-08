Borsa, Sicily by Car ammessa alle negoziazioni a Milano

Numeri importanti, la capitalizzazione sarà pari a 316,8 milioni di euro, e il flottante risulterà pari al 28,3%

1' DI LETTURA

MILANO – Sicily by Car, azienda siciliana tra i principali operatori nel settore dell’autonoleggio leisure a breve termine, fondata nel 1963, ha ricevuto da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan.

Lo rendono noto Sicily by Car e Industrial Stars of Italy 4, la società Spac veicolo per la quotazione, evidenziando che l’inizio delle negoziazioni è fissato per giovedì 3 agosto 2023.

Le date e la storia di Sicily by Car

Alla data di efficacia della business combination, che coinciderà con l’inizio delle negoziazioni, il capitale sociale di Sicily by Car sarà pari a 6.610.000 euro. La capitalizzazione sarà pari a 316,8 milioni di euro, e il flottante risulterà pari al 28,3%. Nel sessantesimo anniversario della fondazione, la quotazione in Borsa segna l’ingresso in una “nuova era aziendale. Sicily by Car compie un passo epocale e si apre a nuovi orizzonti”, afferma Tommaso Dragotto, fondatore, presidente e amministratore delegato di Sicily by Car. “Desidero ringraziare i soci di Indstars 4 – aggiunge – e tutta la squadra di Sicily by Car, la cui competenza e dedizione hanno reso possibile il raggiungimento di questi traguardi”.

L’operazione e le banche

“Siamo orgogliosi che le innovazioni da noi apportate siano ben accolte dai nostri investitori e da Sicily by Car”, affermano Giovanni Cavallini, Attilio Arietti, Davide Milano ed Enrico Arietti, promotori di Indstars 4.

Nell’operazione Sicily by Car, è assistita da: Banca Akros (Euronext growth advisor), Intesa Sanpaolo – Imi corporate and investment banking (sole financial advisor) in sinergia con la Divisione Banca dei Territori.