Borsellino, evoluzione della mafia: incontro con Zuccaro e Bertone

L'appuntamento è organizzato dall'Associazione Nazionale Magistrati di Catania

CATANIA – In occasione del XXX anniversario delle stragi mafiose di Capaci del 23.05.1992 e di via D’Amelio del 19.07.1992, la Giunta della Associazione Nazionale Magistrati di Catania ha organizzato il 19.07.2022, alle ore 17.00 in aula adunanze del palazzo di Giustizia di Catania , Piazza Verga, un incontro dal tema “L’evoluzione della mafia nella Sicilia Orientale a trent’anni dalle Stragi del 1992”. Il convegno, aperto al pubblico, vedrà gli interventi di Carmelo Zuccaro, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, Amedeo Bertone, già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta e il coordinatore provinciale di Libera, Giuseppe Strazzulla. Modera e coordina la giornalista di LiveSicilia, Laura Distefano. “Si tratta di una delle prime occasioni in cui sarà possibile approfondire tale tema alla presenza di coloro che si sono sempre interessati in prima persona di tale fenomeno”, si legge nella nota dell’Anm. Ad aprire i lavori saranno il presidente dell’Anm di Catania, Antongiulio Maggiore e il presidente della Corte d’Appello di Catania Filippo Pennisi.