Borsellino, Roberto Lagalla: “Serve l’antimafia del fare”

Il sindaco di Palermo ha parlato a margine della messa in memoria del giudice ucciso trentuno anni fa da Cosa nostra.

PALERMO – Roberto Lagalla guarda con auspicio ad una antimafia che sia “del fare”. Il sindaco di Palermo si è intrattenuto con la stampa a margine della celebrazione eucaristica alla Chiesa di Santa Maria della Pietà, nel giorno in cui ricorre il 31esimo anniversario della strage di via D’Amelio, nella quale persero la vita, per mano della mafia, Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta.

Eccolo: “Il 19 luglio come il 23 maggio – ha detto Lagalla – sono momenti che inducono al ricordo, alla riflessione, ma soprattutto alla memoria che diventa attiva nell’attualizzarsi, perché l’insegnamento e la testimonianza che viene da eroi veri, vittime della mafia, come Paolo Borsellino, non può che indurre le istituzioni a comportamenti trasparenti a un’antimafia del fare, che è quella alla quale guardiamo con impegno e volontà”.