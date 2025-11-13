Botte e minacce alla ex moglie, 42enne di Vittoria finisce in arresto

Ha violato i primi divieti imposti dal giudice

VITTORIA (RAGUSA) – Nonostante il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie, con tanto di braccialetto elettronico applicato e un obbligo di rimanere ad una distanza minima di 500 metri dalla donna, un 42enne di Vittoria (Ragusa) ha ignorato le prescrizioni del gip e così è stato arrestato.

Le violenze sulla ex moglie

La misura cautelare è stata eseguita dalla polizia. L’uomo è indagato per violenza e psicologica nei confronti della ex moglie perché, al culmine di un diverbio, l’avrebbe aggredita costringendola alle cure dei medici. Il 42enne avrebbe anche minacciato di morte la donna, annunciandole l’intenzione di incendiarle l’auto. Il tutto è stato denunciato dalla donna agli agenti del commissariato di Vittoria che hanno poi accertatola violazione delle prescrizioni imposte all’uomo da parte del giudice per le indagini preliminari.

A questo punto la Procura ha chiesto e ottenuto dal gip un aggravamento della misura cautelare. Per questo motivo il 42enne è finito agli arresti domiciliari.

