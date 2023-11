Botte e soprusi ai danni della moglie: arrestato un 37enne indiano

Intervento dei carabinieri di piazza Dante

CATANIA – Botte, sopraffazioni, insulti e comportamenti inqualificabili tra le mura domestiche, spesso ubriaco. Sarebbe andata avanti così per due anni. Per questo i carabinieri di piazza Dante hanno arrestato un 37enne indiano, che avrebbe reso impossibile e avvilente la vita della moglie e madre dei suoi figli, che ha un anno meno di lei ed è originaria della Mauritania.

Il braccialetto elettronico

L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. L’ordinanza è stata emessa dal Gip su richiesta della Procura di Catania. Ed è eseguita dai militari. Le indagini sono state coordinate dal pool di magistrati specializzati nella trattazione dei reati che riguardano la violenza di genere.

La denuncia

La denuncia è stata presentata a ottobre. Prima la donna aveva avuto paura. Nonostante questo, aveva comunque scattato delle foto alle ferite che lui le aveva provocato, durante i maltrattamenti. Sei mesi fa, ad ogni modo, lei si era decisa ad andarsene. Aveva cambiato casa, portando con sé i bambini.

L’allontanamento

Questo però non avrebbe cambiato nulla. Anzi lui sarebbe diventato più aggressivo. Si sarebbe appostato vicino alla nuova casa dell’ex compagna. E in certi casi si sarebbe messo a prendere a calci la porta d’ingresso. In un caso, sarebbe venuto a prendere il bambino e poi avrebbe urlato contro di lei. Le avrebbe dato della donna di facili costumi e avrebbe aggiunto che pure un suo amico presente poteva chiamarla così.

Alla fine però lei si è decisa a dire basta, ha sporto denuncia e ora si è giunti all’arresto del presunto maltrattatore.

