Mancano ancora diverse ore al Capodanno e già si contano i primi feriti per i botti, mentre si susseguono ingenti sequestri di petardi illegali. Un 28enne è ricoverato in gravissime condizioni a Roma e un bimbo di 10 anni ha perso 3 dita in provincia di Taranto. Coldiretti calcola che la spesa per il cenone sarà di circa 100 euro a famiglia: +2% sullo scorso anno. In aumento anche le partenze: 10,6 milioni gli italiani in viaggio. Tanti però anche quelli alle prese con l’influenza. (foto d’archivio)