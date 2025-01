Botti e petardi, a Sciacca un trentenne perde l’occhio

A Palermo diversi cassonetti in fiamme

PALERMO – Ha perso un occhio un trentenne di Sciacca (Agrigento), gravemente colpito dall’esplosione di un petardo. È accaduto durante i festeggiamenti della notte scorsa per l’arrivo del nuovo anno. I medici del pronto soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II”, dove era stato immediatamente portato dai familiari, ne hanno disposto il trasferimento urgente al “San Giovanni di Dio” di Agrigento.

Qui è stato sottoposto ad intervento chirurgico. La prognosi al momento rimane riservata. Indagano gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Sciacca.

Palermo, cassonetti in fiamme

Oltre 25 interventi dei vigili del fuoco. Tutti per spegnere i contenitori di spazzatura dati alle fiamme con lo scoppio di botti e petardi a Palermo e in provincia per Capodanno. In tanti hanno pensato di lanciare petardi contro i cassonetti dell’immondizia. Sempre la scorsa notte sono state date alle fiamme diverse auto. Le fiamme alle vetture sono state appiccate in via Principe di Villafranca, due vetture in via Pecori Giraldi, via Agesia di Siracusa, in via Venero a Monreale.