Scattata una denuncia

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (MESSINA) – La polizia di Barcellona Pozzo di Gotto ha sequestrato 755,50 kg di fuochi d’artificio detenuti in condizioni di assoluta pericolosità. Il materiale era stipato in un furgone che era parcheggiato in un magazzino non idoneo perchè privo di omologazione e sistemi di sicurezza e che – oltre ad affacciarsi sulla pubblica via – era vicino ad una attività commerciale.

Il responsabile è stato denunciato.