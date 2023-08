Bottiglie lasciate sotto il sole, maxi-sequestro in via Noce

Gli agenti della municipale ne hanno sequestrate mille. Con l'esposizione alle alte temperature, microparticelle di resine possono entrare nell'acqua.

1' DI LETTURA

PALERMO – Gli agenti della polizia municipale di Palermo hanno sequestrato in via Noce mille bottiglie d’acqua in plastica in vendita che erano sul marciapiede esposte al sole. Due persone sono state denunciate per la detenzione e vendita di prodotti in cattivo stato di conservazione.

La legge impone che tutte le bibite e gli alimenti in genere non possono essere lasciati sotto il sole. Le norme ambientali che impongono la biodegradabilità dei contenitori in Pet, permette alle bottiglie di degradarsi velocemente con il rischio concreto che le micro particelle di resina plastica possano entrare in circolo nell’acqua e quindi assunte dal consumatore finale che ignaro acquista le confezioni d’acqua precedentemente lasciate sotto il sole e alle alte temperature.