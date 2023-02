Sant’Agata, parla il prefetto: “Festa ordinata e sicura, grazie a tutti”

Soddisfazione a Palazzo del governo.

CATANIA – “A conclusione della solennità di Sant’Agata, desidero rivolgere un ringraziamento a tutti i componenti del sistema della sicurezza e della protezione civile che hanno consentito il sereno svolgimento delle processioni e degli altri eventi che hanno caratterizzato l’edizione 2023 della festività”. Lo ha detto il prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, dopo il rientro nella Cattedrale del fercolo di Sant’Agata esprimendo “grande soddisfazione per la gestione ordinata e in sicurezza dell’evento”.

“Dopo due anni di sospensione forzata dovuta alla pandemia – ha aggiunto – Sant’Agata è tornata in mezzo ai suoi devoti. Grazie all’attività di preparazione alla festività, avviata sin da novembre 2022, e all’instancabile lavoro della Cattedrale di Catania, del Comune, degli organizzatori, delle Forze di polizia e dei componenti del sistema sanitario e della protezione civile, ivi compresi i volontari, i vari momenti della festa si sono svolti in sicurezza e in un clima di grande compostezza. In primo luogo, un pensiero va rivolto agli uomini e alle donne di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, coordinati dal sig. Questore, dei Vigili del Fuoco e della Polizia locale: grazie – ha proseguito il prefetto – per la vostra presenza costante, rassicurante e discreta fra la gente, durante tutti i momenti della festa. Un plauso particolare alla Chiesa catanese, al Comune e al Comitato festeggiamenti per aver predisposto in maniera accurata e meticolosa le pianificazioni di safety e security ed ai maestri del fercolo per aver fronteggiato, con competenza e tempestività, il delicato momento della rottura di uno dei cordoni del fercolo durante la ‘salita dei Cappuccini’. Desidero, inoltre, ringraziare le grandi professionalità dell’Asp, del 118 e della rete ospedaliera catanese, che, insieme a Croce Rossa, Misericordia e volontari della Protezione Civile, hanno messo in piedi la complessa macchina dei soccorsi e di assistenza ai fedeli. Un sentito, grazie – ha concluso il prefetto Librizzi – all’Arcivescovo di Catania, Mons. Luigi Renna, la cui guida spirituale, preziosa ed illuminata ha accompagnato i devoti durate lo svolgimento delle processioni. Doveroso, infine, un plauso ai devoti cittadini catanesi, che, con la loro maturità e compostezza, hanno onorato la festa Sant’Agata, confermando ancora una volta grande amore per la loro patrona, e alla stampa, che ha condotto un’informazione puntuale sullo svolgimento della manifestazione”.