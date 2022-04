Brancaccio, ok per la convenzione con il Forum: nascerà lo svincolo autostradale

La IV Commissione: “Finalmente l'iter si è concluso. È un atto importante“

PALERMO – Un’opera che, da almeno 10 anni, è in attesa di essere realizzata sembra vedere finalmente la luce. Si tratta dello svincolo autostradale di Brancaccio. Il Consiglio comunale, infatti, ha approvato la delibera necessaria alla stipula della convenzione con la Multi Veste Italy 4srl.

La società che gestisce il centro commerciale Forum si occuperà del completamento dello svincolo lato nord che immetterà direttamente dall’autostrada al centro commerciale, ma non solo. Sarà cura della società realizzare altre opere di urbanizzazione e razionalizzazione delle strutture polifunzionali nell’area di Brancaccio.

In particolare, dovranno essere costruite le rampe dello svincolo autostradale lato mare e relativi impianti connessi. il verde nel Baglio Sant’Anna, il parcheggio lato ferrovia con annesso impianto di illuminazione, arredo a verde e viabilità, manutenzione e ripristino della sede stradale, impianti d’illuminazione e caditoie in via Galeano, manutenzione della sede stradale e accesso al parcheggio.

“Dopo un’attesa ventennale oggi si è finalmente concluso l’iter amministrativo per la realizzazione degli svincoli di Brancaccio in Viale Regione Siciliana. La delibera – commentano i componenti della IV Commissione Consiliare Gianluca Inzerillo, Roberta Cancilla, Carlo Di Pisa, Katia Orlando e Antonino Randazzo – ha visto la luce dopo quattro anni di lavori promossi incessantemente dalla Quarta commissione consiliare, di cui facciamo parte, attraverso sopralluoghi, incontri con i residenti e i commercianti, tavoli tecnici con gli uffici comunali e Assessorato Suap. Si tratta di un atto importante perché dà il via alla realizzazione di due bretelle all’altezza del centro commerciale Forum che alleggeriranno la viabilità di questa fondamentale arteria stradale e, al contempo, sottrarrà dal degrado l’intera area, attualmente interessata da un abbandono incontrollabile di rifiuti di ogni tipo. La zona industriale di Brancaccio – continua la IV Commissione -, per la quale una buona logistica è un elemento fondamentale, beneficerà di questa infrastruttura. È stato un iter complesso che abbiamo seguito tutti insieme come commissione e pensiamo che ciò sia stato determinante per raggiungere l’obiettivo. Desideriamo ringraziare l’assessora Martorana – hanno concluso i consiglieri comunali – e gli uffici per l’impegno profuso e il grande lavoro svolto. Adesso ci auguriamo che l’opera si realizzi al più presto per il bene della nostra città“.

Gelarda: “Opera importante”

“Il Consiglio comunale di Palermo ha approvato la delibera per stipulare la convenzione con il centro commerciale Forum di Palermo per la realizzazione, attesa da anni, dello svincolo lato nord che immetterà direttamente dall’autostrada al centro commerciale – dichiara il capogruppo dei Prima l’Italia Igor Gelarda -. Un’opera importante, bloccata da tempo, che non costerà nulla all’Amministrazione comunale e che finalmente oggi è stata sbloccata. Anche io ho votato a favore perché tutto ciò che riguarda le infrastrutture e lo sviluppo della città, ma anche l’alleggerimento del traffico, è assolutamente prioritario. Questo svincolo – ha concluso Gelarda – diventerà poi strategico allorquando riusciremo a rinforzare le infrastrutture dalla parte del mare e, quindi, permettere anche il transito dei mezzi pesanti dall’autostrada, via mare per arrivare al porto. Transito in questo momento impedito dalle limitazioni che ci sono sul ponte di mare”.