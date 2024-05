Il Brasile è nel dramma: almeno 75 morti per le forti piogge

Un bollettino destinato ad aggravarsi

Si aggrava il bilancio ufficiale delle persone morte in Brasile a causa delle forti piogge che da giorni non danno tregua allo stato di Rio Grande do Sul, nel sud del Paese.

Le ultime notizie diffuse dalle autorità parlano di 75 morti e 103 dispersi. I media locali riferiscono di 334 comuni colpiti dall’emergenza, dalla “tragedia nel Rio Grande do Sul”.

Attesa la visita di Lula

Ed il presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva è atteso nelle prossime ore per una nuova visita nello stato di Rio Grande do Sul dove incontrerà il governatore Eduardo Leite per discutere sulle azioni da intraprendere per rispondere alla tragedia causata dal maltempo.