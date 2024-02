Bretella via Nicoletti, Varrica (M5S): “La Regione sblocchi i fondi”

Il deputato regionale ha depositato un’interrogazione parlamentare

PALERMO – Il deputato regionale M5S, Adriano Varrica, ha annunciato che è stato depositato un atto parlamentare “per fare luce su tempi e modalità di assegnazione dei 5,5 milioni di euro destinati alla bretella di collegamento di via Nicoletti-via Tritone”.

“Durante la finanziaria regionale 2023 – dichiara Varrica – era stato approvato l’emendamento da me proposto con lo stanziamento di 5,5 milioni di euro nell’ambito delle risorse FSC 2021-2027 per la realizzazione della fondamentale bretella di collegamento tra via Nicoletti e la via Tritone”.

“Nonostante il caos creato dall’impugnativa da parte del governo Meloni delle coperture finanziarie proposte dal governo Schifani – spiega il deputato palermitano – la Regione aveva preso impegno a procedere al finanziamento degli interventi approvati dall’Assemblea Regionale. Purtroppo le lentezze tra Roma e Palermo per lo sblocco del Fondo Sviluppo e Coesione e il ‘saccheggio’ di quasi metà dello stesso per inceneritori e ponte sullo Stretto costituiscono motivo di enorme preoccupazione”.

“Depositata interrogazione parlamentare”

“Per questa ragione – prosegue – ho depositato un’interrogazione parlamentare per sapere in che maniera ed entro quali tempistiche il Governo regionale intenda emanare il decreto di finanziamento. Un passaggio che sbloccherebbe di fatto quest’importante infrastruttura per la viabilità della borgata di Sferracavallo e di tutto il comprensorio”.