La donna è ricoverata in prognosi riservata per i traumi riportati

BRINDISI – Una 39enne è stata aggredita in casa nella notte a Laitano, in provincia di Brindisi. La donna è ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Brindisi, in prognosi riservata. Ha riportato diversi traumi.

Al vaglio dei carabinieri la posizione del compagno della vittima, un 41enne che è stato già ascoltato dai militari. A dare l’allarme sono stati i vicini della coppia.