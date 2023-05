Brolo, accusato di violenza sessuale e guida in stato di ebrezza: arrestato

Condannato a oltre 7 anni di detenzione

BROLO (ME) – I carabinieri hanno eseguito a Brolo, in provincia di Messina, nei confronti di un uomo di 37 anni un’ordine di di carcerazione perché condannato a 7 anni e 3 mesi di reclusione per maltrattamenti contro familiari o conviventi, violenza sessuale, violenza privata e guida in stato di ebbrezza alcolica. L’arrestato è stato condotto al carcere di Barcellona Pozzo di Gotto.