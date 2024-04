Bronte, incendio in villetta: brucia il garage con mezzi da lavoro e furgoni

Le cause del rogo sono in fase di accertamento

BRONTE – Un vasto incendio si è verificato in un locale garage poco dopo la mezzanotte della notte scorsa. I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono stati impegnati a spegnerlo fino alle prime ore del mattino.

L’incendio si è sviluppato al piano terra di una villetta di civile abitazione a due elevazioni, in viale Kennedy, 44 a Bronte (provincia di Catania).

All’interno del locale utilizzato come deposito, a bruciare sono stati mezzi da lavoro, escavatori, auto, furgoni e attrezzature varie.

Sul posto hanno operato le squadre dei distaccamenti dei Vigili del Fuoco di Adrano, Maletto e Randazzo, oltre a un’autoscala e un’autobotte inviate dalla sede Centrale del Comando Provinciale di Catania.

Concluse le attività di spegnimento si è provveduto alla messa in sicurezza dei locali ed alle necessarie verifiche di stabilità.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Non sono state segnalate persone ferite o intossicate. Presenti sul posto anche i Carabinier di Maletto, Bronte e Randazzo.