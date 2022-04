Bronte, mezzo chilo di marijuana in auto: arrestato

L'uomo è stato fermato dai Carabinieri in contrada Cantera

CATANIA – Aveva mezzo chilo di marijuana nascosto in auto: i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Randazzo hanno arrestato un 31enne di Maniace in quanto gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il controllo

Nella serata i carabinieri sono stati impegnanti in diversi controlli che sono stati dislocati nel territorio della giurisdizione di competenza. In particolare, allorquando si sono posizionati sulla SP 17/III, in contrada Cantera, hanno proceduto, tra gli altri, al controllo del giovane e gli hanno quindi intimato “l’alt” mentre transitava alla guida della sua Volkswagen Golf.

Il giovane, che evidentemente non si aspettava il controllo, ha malcelato la sua agitazione e la preoccupazione per la verifica in corso.

La scoperta

La perquisizione del veicolo ha consentito ai militari di rinvenire, appoggiata sul pianale poggiapiedi anteriore del lato passeggero, una busta di plastica contenente 545 grammi di marijuana.

Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, che ha convalidato l’arresto, il 31enne è stato condotto agli arresti domiciliari.