Brunori contro Cheddira: Palermo-Bari è sfida tra bomber

La sfida del "Renzo Barbera" vedrà in campo i due migliori cannonieri dell'attuale campionato di Serie B

PALERMO – Dopo l’esordio nel girone di ritorno contro il Perugia di Castori per il Palermo è arrivato il momento di inaugurare il proprio 2023 tra le mura amiche del “Renzo Barbera”. La compagine rosanero infatti, domani 20 gennaio, scenderà in campo contro il Bari davanti ai propri tifosi per continuare il proprio percorso che li vede imbattuti da sei gare consecutive.

Avversario ostico per gli uomini di Corini, con i biancorossi di Mignani che in questo girone d’andata hanno superato ogni aspettativa occupando il quarto posto nella classifica di Serie B. Galletti trascinati da un fin qui straordinario Walid Cheddira, in una sfida interna che domani sera lo vedrà sfidarsi con Matteo Brunori in una sfida tra veri bomber.

CHEDDIRA CONTRO BRUNORI

Numeri davvero impressionanti finora per Cheddira e Brunori, rispettivamente primo e secondo nella classifica marcatori del torneo cadetto. Rendimento monstre per l’attaccante marocchino, autore fin qui di 12 gol in 14 gare con la straordinaria media di una rete ogni 81 minuti. Dopo le sei marcature nella passata stagione in Serie C il classe 1998, alla sua prima esperienza in cadetteria, sta stupendo tutti a suon di gol che gli sono valsi anche la partecipazione ai Mondiali con il Marocco, arrivato quarto dopo un cammino a dir poco sorprendente.

Alle spalle di Cheddira l’unico a difendersi in termini di gol è Matteo Brunori, che sta rispondendo presente dopo l’incredibile bottino raccolto nella scorsa stagione in Serie C. Miglior marcatore d’Italia nell’anno solare appena concluso, in questo inizio di stagione l’attaccante italo-brasiliano è a quota 10 gol in 20 partite, con una media di una rete ogni 151 minuti. Numeri che gli hanno permesso di ottenere la sua prima convocazione con la nazionale Azzurra, arrivata per lo stage organizzato a Coverciano da Roberto Mancini all’interno di una folta selezione di profili provenienti dal torneo cadetto.

LA SFIDA TRA BOMBER

Fino a questo momento Brunori e Cheddira si sono sfidati a distanza a suon di gol, con l’attaccante rosanero che ha sfruttato l’assenza per cinque turni della punta del Bari per recuperare terreno nella seconda parte di girone d’andata. Entrambi, in questo 2022, sono partiti alla grande con Cheddira autore di una doppietta contro il Parma di Buffon e Brunori a siglare la rete del pari in extremis sul campo del Perugia.

Sfida che adesso vedrà i due bomber nello stesso campo, pronti a trascinare la propria squadra al successo. Nella gara d’andata al “San Nicola”, terminata con il risultato di 1-1, Cheddira ha trovato il primo dei suoi dodici gol in questo torneo di Serie B e vorrà ripetersi anche sul prato del Barbera, contro un Brunori sempre più capitano e trascinatore dei rosanero di Eugenio Corini. Una gara nella gara, l’ennesima di tante storie di rivalità del calcio che si aprono e si chiudono in un rettangolo verde o, come in questo caso, con un pallone in fondo alla rete.