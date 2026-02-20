 Buche e fossi in via Cavallacci, Lentini: “Si intervenga subito”
Buche e fossi in via Cavallacci, Lentini: “Si intervenga subito”

“I residenti sono stanchi”
PALERMO
di
PALERMO – Una via a confine tra il comune di Palermo e quello di Monreale, piena di buche e avvallamenti, su cui da mesi i residenti chiedono si intervenga. A denunciarlo è Totò Lentini, segretario provinciale organizzativo dell’Mpa.

“Sentiamo che i due enti avrebbero siglato una convenzione per rifare la strada – spiega Lentini – ma la situazione ad oggi è rimasta immutata: la strada si percorre con enormi difficoltà, mettendo a rischio l’incolumità di chi la attraversa. Le istituzioni non possono restare indifferenti e devono fare partire immediatamente i lavori”.

