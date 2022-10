Bullismo al femminile, denunciate tre quattordicenni

I filmati delle violenze erano finiti in rete: scene umilianti.

SIRACUSA – Gli agenti del commissariato di Lentini hanno denunciato tre ragazze di 14 anni per violenza e minacce nei confronti di due tredicenni. Secondo quanto riferito dalla polizia, la sera del 14 ottobre scorso a Carlentini, nel Siracusano, durante la festa patronale di Santa Tecla, due tredicenni erano state aggredite dalle tre coetanee. Alcune scene dell’aggressione erano state filmate con un telefonino e diffuse sui social: le tre ragazzine avevano colpito con schiaffi entrambe le loro vittime e una di queste era stata afferrata per i capelli e costretta all’umiliante gesto di baciare le scarpe di una ragazza. Sembra che l’aggressione sia scaturita per motivi di gelosia nei confronti di un ragazzo.