Buonfornello, incidente mortale nella notte: perde la vita un 20enne

Ci sono anche due feriti. Chi è la vittima

PALERMO – Incidente mortale intorno alle 3 di questa notte sulla strada statale 113 all’innesto dello svincolo autostradale di Buonfornello. Due le auto coinvolte. Un ragazzo di 20 anni, Ignazio Cortese di Trabia, ha perso la vita. Era fermo a bordo di una Panda per un controllo di routine delle forze dell’ordine, quando un’altra auto, una Mercedes, si è schiantata sul suo mezzo.

I soccorsi

L’impatto è stato terribile. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto il ragazzo dal veicolo, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Feriti anche il passeggero, un coetaneo della vittima, trasportato in codice rosso in ospedale, e il conducente della Mercedes, un 26enne.

Le indagini

In base a una prima ricostruzione, Cortese stava percorrendo la statale in direzione di Palermo quando sarebbe stato fermato dai carabinieri per un controllo di routine. Il giovane si sarebbe trovato sulla corsia di emergenza quando è avvenuto il tragico impatto. Le indagini per ricostruire la dinamica sono condotte dalla polizia stradale.