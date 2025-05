L'iniziativa della Rap

PALERMO – Il premio è unico, ma l’obiettivo è duplice: incentivare da un lato all’utilizzo dei Centri comunali di raccolta e arginare al tempo stesso l’abbandono di ingombranti e di rifiuti speciali. È questo lo spirito dell’iniziativa avviata da Rap e da CDS Spa, con sede a Caltanissetta e punti vendita in tutta la Sicilia, che prevede una premialità sotto forma di buoni da elargire agli utenti che si rivolgono ai Ccr per un corretto smaltimento dei rifiuti.

L’iniziativa, dal titolo ‘Dai valore ai tuoi rifiuti: smaltisci e risparmia!’, è stata presentata questa mattina nella sede istituzionale di Rap ed è solo una delle tante attività avviate per migliorare la qualità del servizio, con l’obiettivo di recuperare anche percentuali di raccolta differenziata. In particolare, l’accordo sottoscritto da Rap e CDS prende le mosse da un appello rivolto dal presidente della Rap Giuseppe Todaro a tutti gli operatori della grande distribuzione, per una loro adesione a un percorso di premialità incentivante rivolta ai cittadini palermitani.

Il gruppo Romano è stato il primo ad aderire mettendo a disposizione 10.500 buoni per un investimento di 31.500 euro. Il regolamento sottoscritto dai due rappresentanti legali delle società – Giuseppe Todaro per RAP e Angelo Agliata per la CDS Spa – potrà essere consultato nel sito della Rap o direttamente presso i CCR di Palermo, ma in estrema sintesi prevede una premialità, sotto forma di buoni spesa, nei confronti di chi conferisce correttamente nei centri autorizzati.

Ogni coupon avrà un valore di 3 euro (su una spesa di almeno 30 euro) da potere spendere presso gli esercizi commerciali aderenti, che ad oggi si attestano a 17 punti vendita della catena “Famila” e “Max Supermercati”. L’iniziativa sarà attiva a partire da giovedì 22 maggio.

Per il presidente della Rap Giuseppe Todaro, “questa iniziativa è un ulteriore tassello per incentivare la cittadinanza a un corretto smaltimento dei rifiuti speciali e a un maggiore e migliore utilizzo dei Centri comunali di raccolta. Solo in questo modo potremo dare alla città un segnale tangibile di un cambiamento culturale positivo”.