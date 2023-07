Burundi, Cuffaro visita il cantiere della “Casa per mamme e bambini”

L'iniziativa dell'associazione AiutiamoilBurundi fondata dal leader della Nuova Dc e da Stefano Cirillo

PALERMO – La casa per mamme e bambini che l’associazione AiutiamoilBurundi sta costruendo a Jimbi comincia a prendere forma. Totò Cuffaro e Stefano Cirillo, fondatori dell’associazione, si sono recati nella zona in cui tra qualche mese verrà inaugurata la residenza che accoglierà le mamme “bambine” che partoriscono tra i 12 e i 13 anni e i loro bimbi.

“Il centro che stiamo costruendo come associazione AiutiamoilBurundi, grazie al generoso contributo dei siciliani, eviterà che queste giovanissime mamme, le più fragili del mondo, siano costrette ad affidare i loro neonati ai tanti orfanotrofi in un Paese dove altrimenti morirebbero di fame – dichiara Cuffaro -. Ogni piccolo contributo e gesto d’amore che facciamo per i bambini di questo poverissimo Paese è per me un atto d’amore nei confronti del mio nipotino e di tutti i bambini siciliani. Mentre il sole riempie l’orizzonte, esploriamo le intime profondità dell’animo e del pensiero in mezzo al fiume della vita di questa nuova umanità. Umilmente tentiamo di donare un’offerta all’amore, riempiamo le mani di carezze e respiriamo profumo di speranza. Tutto ci aiuta a dare un significato più buono alla vita e a dare un senso alla nostra coscienza”, conclude Cuffaro.