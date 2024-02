Ha cercato di evitare un'auto che veniva di fronte

Grave incidente stradale questa mattina, mercoledì 28 febbraio, alla periferia di Baragiano, in provincia di Potenza, ma per fortuna senza gravi conseguenze. Un autobus, che stava percorrendo la Provinciale 83 con a bordo circa quaranta ragazzi tra i 14 e i 18 anni, che stavano andando a scuola, è finito fuori strada e si è ribaltato.

L’autista del bus, secondo una prima ricostruzione, per evitare uno scontro frontale con un’auto, che era in fase di sorpasso, è finito fuori strada.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco, oltre alle forze dell’ordine. Tutti i passeggeri si sono salvati. Tanta la paura tra gli studenti, subito soccorsi da chi stava percorrendo la strada in quel momento. Il ferito più grave è l’autista dell’automobile coinvolta nell’incidente stradale, rimasto incastrato tra le lamiere della sua macchina. L’uomo è stato trasportato in ospedale e si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Solo qualche lieve trauma per gli studenti sul bus e per il conducente dello stesso mezzo che era diretto a Potenza. Alcuni sono stati trasferiti all’ospedale San Carlo per accertamenti.