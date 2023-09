Bus gratuiti per anziani a Catania, ecco i requisiti

L'iniziativa del Comune per le tratte extraurbane Ast

1' DI LETTURA

CATANIA – Bus gratuiti per gli anziani di Catania: è l’iniziativa del comune di Catania, che in una nota comunica i requisiti con cui si può accedere al beneficio. Il servizio gratuito riguarda il trasporto sui mezzi extraurbani Ast.

Bus gratuiti per anziani a Catania: i requisiti

Agli anziani residenti nel Comune di Catania occorrono i seguenti requisiti: avere un’età non inferiore ai 67 anni; possedere un reddito non superiore a 9.600 euro per anziano unico componente il nucleo familiare oppure a 19.200 per anziano facente parte di un nucleo familiare composto da 2 o più persone.

Il termine perentorio di scadenza per la presentazione della domanda è il 28 settembre 2023. La modulistica e le ulteriori informazioni sono reperibili sul sito del Comune di Catania.