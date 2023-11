Bus per Agrigento gratis: l’iniziativa “Natale con i tuoi” per i fuorisede

Sono disponibili 76 posti, ecco come aderire

AGRIGENTO – Un ‘bus solidale’ per gli studenti fuorisede di Agrigento. È l’iniziativa ‘Natale con i tuoi’, promossa dalla Sais Trasporti, che mette a disposizione dei bus gratuiti per favorire i viaggi di andata e ritorno per chi frequenta l’università fuori dalla Sicilia e vuole trascorrere le festività natalizie a casa.

76 posti disponibili

I posti disponibili sono 76 e l’iniziativa è riservata agli agrigentini in grado di dimostrare di essere studenti universitari fuorisede. Per aderire bisogna inviare una mail a nataleconituoi@saistrasporti.com: i beneficiari riceveranno per mail il titolo di viaggio.

Si parte dalla stazione Lampugnano di Milano

Il bus di andata partirà mercoledì 20 dicembre alle ore 14 dalla stazione Lampugnano di Milano e arriverà alle 10 dell’indomani ad Agrigento. Il viaggio di ritorno, alla fine delle vacanze, sarà il 2 gennaio (ore 14), con arrivo alle 10 della mattina seguente a Milano.

“Natale è accoglienza”

“Natale per noi è accoglienza – ha spiegato l’ad di Sais Trasporti, Samuela Scelfo – questo è il nostro dono agli agrigentini: due giorni del nostro lavoro. Un lavoro basato proprio sui principi della mobilità e dell’accoglienza, che noi, come azienda, facciamo ogni giorno”.

Risposta alle politiche scellerate dei prezzi

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha sottolineato quanto siano ‘vitali’ queste iniziative per gli studenti, che faticano a tornare nelle rispettive case durante le feste per i prezzi molto alti. “Quando abbiamo sentito che si tornava a parlare del caro voli – afferma Miccichè – abbiamo subito pensato di accogliere questa iniziativa, perché ci ha ricordato quanti siano studenti fuorisede e cosa voglia dire stare lontano dai propri familiari durante le festività. Riteniamo questa iniziativa un atto di giustizia nei confronti dei nostri concittadini che vengono penalizzati dalle scellerate politiche di prezzi esorbitanti praticati dalle compagnie aeree durante le festività”.