Buste paga più pesanti per Forestali ed ex Pip, la Finanziaria del lavoro

PALERMO – Le misure di lotta al precariato rappresentano una parte importante della Finanziaria approvata dall’Ars. Risorse per l’aumento delle giornate degli operai forestali e del monte ore degli ex Pip (oggi in Sas) e degli ex precari dei Comuni. Stabilizzati anche 270 trattoristi dell’Ente sviluppo agricolo.
Forestali, buste paga più pesanti
L’aumento delle giornate dei Forestali per il 2026 si ottiene con uno stanziamento di 40 milioni di euro: tutto il comparto lavorerà 23 giornate in più. Per il 2026 le spesa prevista complessivamente per il comparto è di 291.215.830 euro.
Aumentano le ore per ex Pip ed ex precari dei Comuni
I contratti part-time dei lavoratori ex Pip vengono livellati tutti a 25 ore, a differenza dell’attuale valore (18 ore per alcuni e 20 per altri). La misura è resa possibile grazie a uno stanziamento aggiuntivo di oltre 11 milioni di euro annui, che si sommano ai 40 milioni di già previsti, garantendo così la copertura finanziaria dell’intervento. Via libera, inoltre, all’aumento di due ore per gli ex precari stabilizzati degli enti locali siciliani.
Stabilizzati i trattoristi dell’Esa
È approvata, infine, la stabilizzazione dei 270 trattoristi dell’Esa Si tratta di personale che da anni svolge queste mansioni all’interno dell’Ente sviluppo agricolo, controllato dalla Regione.