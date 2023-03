Caccamo, incendio nella zona della diga Rosamarina

Vigili del fuoco impegnati per 5 ore per spegnere le fiamme

IN PROVINCIA DI PALERMO

1' DI LETTURA

CACAMO (PA) – Incendiari in azione la scorsa notte a Caccamo, nel palermitano. I vigili del fuoco sono stati impegnati per cinque ore per spegnere le fiamme sviluppate nei pressi del lago di Rosamarina. Situazione resa complicata dalla difficoltà di raggiungere le zone più impervie. Insieme ai pompieri sono intervenuti i carabinieri. Il rogo, è stato alimentato dal forte vento di ieri.