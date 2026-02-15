 Cadavere in mare a Marsala, difficili le operazioni di recupero
Cadavere in mare a Marsala, difficili le operazioni di recupero

Ha indosso ancora il salvagente
NEL TRAPANESE
di
1 min di lettura

MARSALA (TRAPANI) – Un cadavere è stato avvistato nelle acque di fronte il lungomare sud di Marsala, poco prima della zona delle spiagge. Sul luogo è intervenuta una motovedetta dell’ufficio circondariale marittimo, ma le operazioni di recupero del corpo sono difficili a causa delle cattive condizioni del mare.

Presenti anche i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza.

Il corpo ha un giubbotto salvagente. Negli ultimi giorni, altri cadaveri, probabilmente di migranti, sono stati recuperati davanti alle coste di Trapani e Pantelleria.

Foto di archivio

