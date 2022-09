Indaga la guardia costiera

Il cadavere di un uomo di circa 80 anni è stato trovato da poco in mare a Marchesana, di fronte al lido Marrakech, nel comune di Terme Vigliatore, in provincia di Messina. Ad accorgersi del cadavere in mare sono stati alcuni bagnanti.

Purtroppo per lui all’arrivo dei soccorsi non c’era più nulla da fare. Del caso si occupando gli uomini della guardia costiera di Milazzo. In spiaggia è stato trovato il cane dell’uomo, un pastore tedesco: ritrovati anche alcuni oggetti personali.