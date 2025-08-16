Cade da cavallo, nell’Agrigentino: 14enne in gravi condizioni

Trasportata in elisoccorso al "di Cristina" di Palermo

AGRIGENTO – Intervento dell’elisoccorso per trasportare all’ospedale “di Cristina” di Palermo una turista francese di 14 anni. La giovane è caduta da cavallo mentre percorreva i sentieri del sito balneare di Bovo Marina. Siamo in territorio di Montallegro, nell’Agrigentino. La 14enne ha riportato ferite giudicate gravi.

L’eliambulanza del 118 ha – come detto – trasferito d’urgenza l’adolescente ospedale. Sul luogo dell’incidente, per ricostruire la dinamica diquanto accaduto, sono intervenuti i carabinieri. La ragazza è in gravi condizioni. Non sarebbe, per fortuna, in pericolo di morte.