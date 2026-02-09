Precipita dal terzo piano: voleva entrare in un appartamento per rubare

L'uomo, un 51enne già noto alle forze dell'ordine, è gravissimo

Un uomo è ricoverato in prognosi riservata al Policlinico di Bari dopo una caduta dal terzo piano di uno stabile avvenuta mentre, in base agli accertamenti preliminari, stava cercando di entrare in un appartamento per rubare. L’episodio si è verificato nella prima serata di domenica 8 febbraio.

Secondo la ricostruzione iniziale, l’uomo avrebbe raggiunto il terzo piano del palazzo con l’obiettivo di introdursi in un’abitazione, ma avrebbe perso l’equilibrio per motivi ancora in fase di accertamento, precipitando nel vuoto. La caduta ha causato traumi estremamente gravi a causa del forte impatto con il suolo.

Cade dal terzo piano durante un tentato furto, le indagini

Dalle verifiche effettuate è emerso che il ferito, un barese di 51 anni già noto alle forze dell’ordine, non è stato soccorso dal personale del 118. A condurlo al pronto soccorso del Policlinico sarebbero stati alcuni complici, che lo avrebbero lasciato all’esterno della struttura sanitaria prima di allontanarsi rapidamente, senza fornire spiegazioni.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri, impegnati a chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto e a risalire all’identità delle persone coinvolte. Gli investigatori stanno inoltre analizzando le eventuali registrazioni dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area.

