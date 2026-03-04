Cade in moto per una buca: un ferito grave in viale del Fante

Un uomo trasportato in codice rosso in ospedale

PALERMO – Stava percorrendo viale del Fante quando la ruota della sua moto è finita in una buca e ha perso il controllo del mezzo. Il grave incidente si è verificato in viale del Fante a Palermo, all’altezza del civico 64.

I soccorsi

Il conducente di una Honda Hornet, O.L.H, 35enne originario delle Mauritius, è stato sbalzato dalla sella ed è finito violentemente sull’asfalto. Alcuni automobilisti in transito che hanno assistito alla scena hanno chiesto l’intervento dei soccorsi e sul posto sono arrivati i sanitari del 118.

Il motociclista è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Villa Sofia, dove è stato ricoverato. In base agli accertamenti medici effettuati non è in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente anche gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica.

Ennesimo incidente per buche e voragini

Sull’asfalto non sono state trovate tracce di altri veicoli coinvolti, ma il manto stradale in quel tratto è particolarmente dissestato. E in effetti nel capoluogo siciliano si tratta dell’ennesimo incidente provocato da buche e voragini.

A gennaio una ragazza è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta col suo scooter in via Roccazzo, pochi giorni prima una voragine si è invece aperta in via Roma, in pieno centro città. Un’altra donna è stata trasportata in ospedale dopo avere perso il controllo della sua bici in viale Ercole, alla Favorita.

L’incidente mortale in via Nicoletti

Nel 2024 l’incidente mortale che è costato la vita a Salvatore Cracolici, falegname di 64 anni che stava percorrendo la via Rosario Nicoletta con la sua bicicletta. Anche lui sbandò per colpa di una buca. Fu ricoverato in condizioni disperate, morì dopo un mese di agonia in ospedale.