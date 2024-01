Cadono alberi, intonaci e un ponteggio: i danni del maltempo a Palermo

I disagi causati dal forte vento

PALERMO – I danni del maltempo a Palermo. Il weekend piovoso e soprattutto molto ventoso ha provocato il crollo di alberi, intonaci e anche di un ponteggio in città, fortunatamente senza causare vittime.

Alberi e intonaci crollati

È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco in diverse zone della città. Gli alberi sono caduti soprattutto nelle zone di Partanna, Mondello e Capo Gallo (ma anche in via Belgio), mentre si sono staccati pezzi di intonaci in via Agesia di Siracusa, in via Rocky Marciano, in piazza delle Stimmate e in piazza Vittorio Veneto.

Gli episodi più pericolosi

Episodi più gravi e rischiosi si sono verificati in via Saffo, dove è stato necessario un intervento dei vigili per delle lamiere divelte da un tetto, e a Misilmeri, per il distacco di un ponteggio edile dalla parete dell’edificio oggetto di ristrutturazione in via L. 20, dove non c’erano operai al lavoro dato il giorno di festività.

