Cagliari-Palermo, le pagelle: muro Lucioni, male Mateju

I voti dei rosa al termine del match valido per il primo turno di Coppa Italia

PALERMO – Sconfitta a testa alta per il Palermo che, alla Unipol Domus di Cagliari, cede agli uomini di Ranieri soltanto negli ultimissimi secondi dei tempi supplementari interrompendo al primo turno il suo cammino in Coppa Italia. Non è bastata, in pieno recupero di secondo tempo supplementare, la rete di Soleri a pareggiare il gol di Dossena con i rosa costretti a soccombere per via della realizzazione di Di Pardo a pochi istanti dal fischio finale.

I VOTI DEL PALERMO

PIGLIACELLI: Nei tempi regolamentari compie un solo intervento ma determinante sul calcio di rigore di Pavoletti, nei supplementari prende due reti sulle quali può fare poco vista la distanza estremamente ravvicinata sia di Dossena che di Di Pardo. VOTO 6,5

MATEJU: In sofferenza per tutta la durata del match. Prima va in difficoltà con il duo Augello-Azzi, poi viene letteralmente intontito dalla rapidità di Luvumbo che lo salta sistematicamente. Serata decisamente da dimenticare. VOTO 5

LUCIONI: Un muro, c’è poco altro da dire. Salva il risultato dopo il rigore parato da Pigliacelli, svetta su tutti i palloni aerei anche con una vistosa fasciatura in testa e spazza via tutto cuò che entra nell’area di rigore rosanero. VOTO 7

MARCONI: Difende con attenzione, la sintonia con Lucioni sembra esserci e non compie grosse sbavature. Sopperisce alle difficoltà quando viene puntato in velocità con intelligenza e spirito di sacrificio. VOTO 6,5

CECCARONI: Nonostante il ruolo “adattato” di terzino sinistro, nel primo tempo duetta molto bene con Di Mariano e riesce ad essere utile in entrambe le fasi. Cala con il passare del match ma la sua prova resta altamente positiva. VOTO 6,5

GOMES: Fa coppia con Stulac in mezzo al campo con Vasic avanzato in trequarti e, nonostante l’ammonizione rimediata dopo soli dieci minuti, fa un lavoro di grandissima sostanza. Sfiora il gol nel primo tempo con un tiro dalla distanza respinto da Radunovic, nella ripresa tiene bene in copertura provando a far ripartire la squadra. VOTO 6,5

dal 90’ t.s. DAMIANI: Gioca tutti i tempi supplementari ma non riesce a dare un’impronta al match. VOTO 5,5

STULAC: Fa il suo ritorno in cabina di regia in gare ufficiali e mostra di essere già sul pezzo. Gestisce bene il pallone e serve passaggi intelligenti e talvolta illuminanti, come il servizio per la splendida girata volante di Vasic nel primo tempo. VOTO 6

dal 63’ SARIC: Fa coppia con Gomes dopo l’uscita di Gomes mostrando di star bene sul piano atletico, si rende protagonista di un paio di falcate pericolose e gioca nel complesso un match sufficiente. VOTO 6

VASIC: Il talentino rosanero continua a far vedere cose molto, molto interessanti. Bene in fase di copertura e pericolosissimo negli inserimenti, sfiora un eurogol nella prima frazione di gioco trovando una risposta altrettanto splendida di Radunovic a negargli la gioia personale. VOTO 6,5

dal 75’ SEGRE: Prova a dare il suo contributo ma, salvo un bel pallone per la testa di Mancuso nei tempi supplementari, di vede davvero poco. VOTO 5,5

INSIGNE: L’unico dei nuovi innesti che ancora non riesce a far vedere la sua grande qualità. Il Palermo imposta il gioco soprattutto a sinistra, l’ex Frosinone risulta quindi spesso fuori dalla manovra rosanero trovando pochi spunti degni di nota. VOTO 5,5

dal 69’ MANCUSO: Fa coppia con Brunori in avanti e prova a rendersi pericoloso con almeno tre palle-gol degne di nota. Non è precisissimo ma il suo ingresso in campo nel complesso risulta positivo. VOTO 6

BRUNORI: Dopo pochi minuti va subito vicinissimo al gol trovando la grande risposta di Radunovic, poi fa un grandissimo lavoro a supporto dei compagni dando l’impressione di essere pericoloso ogni qualvolta si ritrova nei pressi dell’area del Cagliari. Esce sfinito per crampi. VOTO 6,5

dal 102’ SOLERI: Entra e segna, la solita legge di Edoardo Soleri ma purtroppo non è bastato per regalare ai rosa quantomeno la lotteria dei rigori. Nei minuti di recupero riesce a rimettere la gara in parità con un bel colpo di testa prima della beffa all’ultimo respiro siglata Di Pardo. VOTO 7

DI MARIANO: Nel primo tempo è sicuramente tra i migliori in campo, duettando in maniera eccellente con Ceccaroni a sinistra e bravo a dialogare con Brunori in avanti. Come prevedibile viste le noie fisiche patite di recente, cala nella ripresa e viene sostituito intorno all’ora di gioco. VOTO 6,5

dal 69’ VALENTE: Sin dal suo ingresso in campo fa tutto il possibile per aiutare la squadra, provando spesso a saltare l’uomo e trovando in più occasioni il cross verso l’area del Cagliari. Seppur senza squilli degni di nota riesce a sfruttare in maniera positiva i minuti concessigli da Corini. VOTO 6

CORINI: Nonostante l’eliminazione il Palermo esce dalla Unipol Domus di Cagliari a testa altissima. Nel primo tempo i rosa creano tante occasioni ma si scontrano contro un Radunovic in grande spolvero e, al netto del calo nella ripresa, si vedono trame di gioco interessanti e singoli già in rampa di lancio come Lucioni e Vasic. Difficile chiedere di più contro una squadra di Serie A, le premesse in vista dell’inizio del torneo cadetto sembrano promettenti. VOTO 6,5