Calabria, scossa di terremoto: molte persone in strada

Molta paura.

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.1 è stata registrata alle 22:42 di ieri davanti alla costa nordoccidentale della Calabria. L’ipocentro è stato a oltre 280 km di profondità e non si segnalano danni. Epicentro a 7 km da Praia a Mare, in provincia di Cosenza. Paura tra la popolazione, con molte persone riversatesi in strada. (foto d’archivio)